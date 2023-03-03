В Югре задержали водителя большегруза с поддельными водительскими правами Фото: Татьяна Коркина

В Советском районе сотрудники ГИБДД госавтоинспекторы задержали водителя большегруза с поддельным водительским удостоверением.

- В ходе оперативно-профилактических мероприятий госавтоинспекторами ОМВД России по Советскому району остановлен автомобиль «Урал» под управлением 35-летнего водителя. В ходе проверки документов, подтверждающих право управления транспортным средством, полицейские обратили внимание на признаки подделки водительского удостоверения - сообщили в ОМВД России по Советскому району.

Подозреваемый признался полицейским, что купил поддельный документ за 20 тысяч рублей, связавшись с «продавцами» в одном мессенджеров. Для работы на большегрузной машине ему не хватало категории «СЕ».

Возбуждено уголовное дело, нарушителю может грозить лишение свободы на срок до 1 года.