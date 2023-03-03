В Нижневартовске наркокурьер получил 6,5 лет колонии строго режима Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске суд приговорил иностранного гражданина в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Суд решил, что он в составе группы лиц по предварительному сговору, в 2021 году пытался реализовать через «тайники-закладки» наркозависимым жителям города запрещенные вещества.

При попытке распространения наркотиков его задержали полицейские, а вещества изъяли из незаконного оборота.

- Суд, принял во внимание, что с подсудимым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого он выполнил в полном объеме, назначил наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы - сообщили в прокуратуре ХМАО.

Он отсидит в исправительной колонии строгого режима.