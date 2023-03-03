Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 марта 2023 10:00

В Нижневартовске мужчина сообщил о «готовящемся» взрыве в торговом центре

Теперь он стал фигурантом уголовное дела о ложном доносе
Виктория Терина
В Нижневартовске мужчина сообщил о «готовящемся» взрыве в торговом центре

В Нижневартовске мужчина сообщил о «готовящемся» взрыве в торговом центре

Фото: Татьяна Коркина

Житель Нижневартовска, подозревается в заведомо ложном сообщении о совершении теракта. Об этом рассказали в УМВД России по Нижневартовску.

- 24 февраля в дежурную часть обратился специалист охраны одного из торговых центров города с заявлением о том, что ему поступило сообщение от неизвестного гражданина о якобы существующей угрозе взрыва здания ТЦ. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и другие представители экстренных служб. Информация злоумышленника не подтвердилась: предметов, опасных для жизни и здоровья граждан, в торговом центре не было обнаружено - сообщили в пресс-службе полиции.

Полицейские смогли установить личность звонившего. Им оказался ранее судимый 33 – летний житель Нижневартовска. Теперь мужчина находится под подпиской о невыезде.

Возбуждено уголовное дело.