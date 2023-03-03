Житель Мегиона пытался найти работу, но потерял больше 300 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

Житель Мегиона стал жертвой мошенников, пытаясь найти работу. Все началось с того, как он разместил объявление о поиске работы. Северянину позвонила женщина и предложила подработку в качестве копирайтера. Девушка предложила оформиться в качестве самозанятого через личный кабинет банка, а затем указать дебетовую карту как лицевой счет, но эти операции совершить не получилось. Тогда аферистка предложила оформить кредитную карту, чтобы можно было указать её расчетный счет.

Также девушка пояснила, что полученные кредитные средства нужно конвертировать на сайт брокероской компании для того, чтобы скорее закрыть долг на свое имя. Молодой человек действовал строго по инструкции, не разбираясь в деталях. В итоге он оформил два кредита, а деньги перевел на номера, которые диктовала собеседница. При оформлении третьего кредита парню позвонили из банка и в процессе беседы рассказали, что вероятнее всего он переводил деньги мошенникам, а также оператор предложила заблокировать все имеющиеся банковские карты и систему мобильного банка.

В общей сложности мужчина потерял 330 тысяч 700 рублей. Возбуждено уголовное дело.