В Югре 3 марта подтверждено 256 новых случаев коронавируса Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано 262 347 случаев коронавируса. По данным на 3 марта подтверждено 256 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете: Сургут – 97; Нижневартовск – 24; Ханты-Мансийск – 20; Нефтеюганск – 6; Нягань – 9; Сургутский район – 8; Урай – 8; Советский район – 8; Нефтеюганский район – 7; Мегион – 9; Когалым – 7; Югорск – 4; Кондинский район – 9; Радужный – 14; Октябрьский район – 2; Нижневартовский район – 3; Пыть-Ях – 8; Березовский район – 3; Лангепас – 6; Покачи – 3; Белоярский район – 1.

На момент выявления у 253 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 2 зарегистрирована пневмония, у 1 человека коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 255 случаях. За сутки на COVID обследовано 1 977 человек, всего прошли обследование 3 700 771.

За весь период от COVID умерли 2 607 человек. За сутки выписались по выздоровлению 128 человек, за весь период пандемии вылечились 257 528 югорчан.