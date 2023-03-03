Президент кинофестиваля «Дух огня» Эмир Кустурица пропустит его открытие из-за перелома ноги

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Президент «Духа огня» Эмир Кустурица пропустит открытие масштабного кинофестиваля, которое проходит сегодня, 3 марта 2023 года, в Ханты-Мансийске. Об этом сообщила вице-президент фестиваля Мария Зверева. По ее словам, сербский режиссер пока вынужден остаться на родине по состоянию здоровья – в преддверии события он сломал ногу. Но, может быть, он попадет на подведение итогов.

– К сожалению, Эмир Кустурица накануне отлета к нам на фестиваль сломал ногу и не сможет присутствовать на открытии фестиваля. Перелом оказался серьезным, он еще находится в больнице. Но и мы и Эмир рассчитываем на то, что он сможет прилететь на закрытие «Духа огня» и сам объявит победителей, – сообщила Мария Зверева.

А пока в Ханты-Мансийск съезжаются гости кинофестиваля. Церемония открытия кинофестиваля «Дух огня» начнется в 19:00 в Большом зале Концертно-театрального центра «Югра-Классик». Ее ведущие – заслуженная артистка России Юлия Пересильд и актер театра и кино Богдан Кияшко. Кинофестиваль продлится до 6 марта.