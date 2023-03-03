На трассе в Октябрьском районе в ДТП пострадали жители Нягани

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

На трассе в Октябрьском районе в аварии пострадали жители Нягани. Это ДТП произошло в районе 199 км автодороги «Югра». Как отметили в ГИБДД, 45-летний водитель автомобиля «Toyota», двигался со стороны поселка Талинка в сторону Нягани и после завершения обгона не справился с управлением.

Иномарку занесло, а затем она столкнулась с двигающимся во встречном направлении автомобилем «Mercedes», под управлением 56-летнего водителя. В результате ДТП виновник аварии и его 48-летний пассажир получили травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За сутки в Югре зарегистрировано 5 ДТП, в которых 6 человек получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 9 водителей с признаками опьянения, в том числе 2 за повторное управление транспортом в нетрезвом состоянии. За выезд на полосу встречного движения привлечено 144 водителя и 36 наказаны за нарушение правил перевозки детей.