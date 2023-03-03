За последние два дня в Нижневартовске выпала половина месячной нормы осадков

Фото: администрация Нижневартовска

В Нижневартовске, как и во многих городах ХМАО, из-за обильных осадков усилена работа дородных служб. С начала зимнего периода (с октября 2022 года) из города вывезено на полигон 950 тысяч кубометров осадков. Это почти на 100 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Особенно снежными выдались январь, февраль и начало марта.

Кроме того, за последние 2 дня в Нижневартовске выпала половина месячной нормы осадков (норма – 15 см). В МБУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска» отметили, что уборка улиц от снега ведется в режиме нон-стоп и осложняется непрекращающимися осадками. Там, где убрали снег, через несколько часов вновь требуется очистка.

- Тема уборки снега сейчас одна из самых актуальных. В основном вартовчане просят обратить внимание на очистку дорог в микрорайонах. Это является обязанностью управляющих компаний. Сигналы от горожан фиксируются системой ЦУР «Инцидент Менеджмент». За два дня поступило около 100 сообщений (в части уборки дворов от снега) - сообщили в телеграм-канале городской администрации.