Получено заключение экспертов по рыночной стоимости квартир дома на Мира 6-А в Нижневартовске

Фото: администрация Нижневартовска

Вопрос расселения жильцов разрушенного дома № 6-А на улице Мира в Нижневартовске все еще остается одним из обсуждаемых в Югре. О текущей ситуации 1 марта доложил глава муниципалитета Дмитрий Кощенко. Он отметил, что переселение граждан будет проведено в соответствии с порядком, установленным региональным и муниципальным правовыми актами.

- Необходимо произвести оценку рыночной стоимости в отношении 16 примыкающих квартир из домов 4-А и 8-А. Что касается аварийного дома по улице Мира, 6-А, соответствующее экспертное заключение уже получено. Сейчас с жителями дома решается вопрос о предоставлении выкупной стоимости квартиры, либо жилого помещения, - отметил Дмитрий Кощенко.

Решения должны принять в ближайшее время.

Напомним, что 4 декабря 2022 года дом пострадал при обрушении межэтажных перекрытий вследствие взрыва бытового газа, он был признан аварийным и подлежащим сносу. Жертвами трагедии стали 10 человек.