Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 марта 2023 4:02

В ХМАО активисты отреставрируют легендарный автомобиль «Победа»

Авторы проекта хотят снять фильм об истории создания автомобиля ГАЗ М-20 и его восстановлении
Виктория Терина
Фото: телеграм-канал «Югра Официально»

Фото: телеграм-канал «Югра Официально»

В Советском районе по гранту отреставрируют легендарный автомобиль. Уже через год этот четырехколесный раритет обзаведется обновленным кузовом и наполнением - без следа ржавчины и прежних испытаний, сообщают в телеграм-канале правительства региона.

Восстановлением автомобиля занимается команда с большим опытом реконструкции различной техники и вооружения времен Великой Отечественной войны. Кроме того, в проекте поучаствуют не только профессионалы, но и трудные подростки, волонтеры и студенты. «Победа» станет пособием для учащихся Советского политехнического колледжа.

Оценить результаты преображения смогут все желающие, так как авторы проекта хотят снять фильм об истории создания автомобиля ГАЗ М-20 и его реконструкции.