В ХМАО активисты отреставрируют легендарный автомобиль «Победа»

Фото: телеграм-канал «Югра Официально»

В Советском районе по гранту отреставрируют легендарный автомобиль. Уже через год этот четырехколесный раритет обзаведется обновленным кузовом и наполнением - без следа ржавчины и прежних испытаний, сообщают в телеграм-канале правительства региона.

Восстановлением автомобиля занимается команда с большим опытом реконструкции различной техники и вооружения времен Великой Отечественной войны. Кроме того, в проекте поучаствуют не только профессионалы, но и трудные подростки, волонтеры и студенты. «Победа» станет пособием для учащихся Советского политехнического колледжа.

Оценить результаты преображения смогут все желающие, так как авторы проекта хотят снять фильм об истории создания автомобиля ГАЗ М-20 и его реконструкции.