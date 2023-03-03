В Югре 3 марта 2023 года ожидаются морозы, ветер и метель Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 3 марта обещают облачную погоду с прояснениями. Ночью пройдет небольшой снег. В отдельных районах метель, изморозь. Ветер будет юго-западный, западный 5-10 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Днем продолжит идти небольшой снег, местами будет слабая метель. Ветер западный 5-10 м/с, в отдельных районах порывы будут достигать14 м/с.

Температура воздуха ночью -15, -20 °С, в северо-западных районах -25, -30 °С, в восточных районах -7, -12 °С. Днем будет -11,-16 °С, местами по восточной половине воздух прогреется до -4, -9 °С.

В Ханты-Мансийске будет также облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздух ночью -17,-19 °С, днем -11, -13 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.