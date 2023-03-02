Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 марта 2023 13:38

В Нижневартовске 3 марта откроется патриотическая выставка «Герои Отечества»

На выставке можно ознакомиться с материалами, которые связанны с ситуацией на Донбассе
Виктория Терина
Фото: Официальный канал администрации Нижневартовска

Фото: Официальный канал администрации Нижневартовска

В Нижневартовске во Дворце культуры «Октябрь» 3 марта в 16 часов начнет свою работу патриотическая выставка «Герои Отечества», организованная в целях сохранения памяти поколений, воспитания у подростков и молодежи чувства уважения к подвигу земляков. Посетить ее могут все желающие.

По информации администрации Нижневартовска, на выставке можно ознакомиться с материалами, посвященными событиям новейшей истории, которые связанны с ситуацией на Донбассе.

Посетители представят фото и видеоматериалы, исторические факты, песни и стихи, появившиеся во время специальной военной операции. Особый раздел выставки посвятят югорчанам, которые погибли при защите мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик.