В Югре из-за метели и ветра ограничили движение для грузовых автомобилей Фото: Юлия Кучеренко

В Югре все еще сохраняется неблагоприятная погода: сильный ветер и метель. Непогода осложняет жизнь как пешеходам так и водителям. Для безопасности югорчан окружная Госавтоинспекция вводит некоторые ограничения.

- Информируем о введении ограничения движения для грузовых автомобилей и пассажироперевозящего транспорта с 571 по 699 км автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе - сообщает УГИБДД России по ХМАО-Югре.

Кроме того, по этой причине до улучшения погодных условий ограничено движение большегрузов с 18 по 36 км автодороги «Сургут-Нижневартовск».

Сотрудники ГИБДД призывают жителей округа быть внимательнее и осторожнее на дорогах.