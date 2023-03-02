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НовостиОбщество2 марта 2023 13:15

В Югре из-за метели и ветра ограничили движение для грузовых автомобилей

Ограничения будут действовать в Нефтеюганском районе и на трассе «Сургут-Нижневартовск»
Виктория Терина
В Югре из-за метели и ветра ограничили движение для грузовых автомобилей

В Югре из-за метели и ветра ограничили движение для грузовых автомобилей

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре все еще сохраняется неблагоприятная погода: сильный ветер и метель. Непогода осложняет жизнь как пешеходам так и водителям. Для безопасности югорчан окружная Госавтоинспекция вводит некоторые ограничения.

- Информируем о введении ограничения движения для грузовых автомобилей и пассажироперевозящего транспорта с 571 по 699 км автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе - сообщает УГИБДД России по ХМАО-Югре.

Кроме того, по этой причине до улучшения погодных условий ограничено движение большегрузов с 18 по 36 км автодороги «Сургут-Нижневартовск».

Сотрудники ГИБДД призывают жителей округа быть внимательнее и осторожнее на дорогах.