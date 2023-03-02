В Югре из-за метели и ветра ограничили движение для грузовых автомобилей
Фото: Юлия Кучеренко
В Югре все еще сохраняется неблагоприятная погода: сильный ветер и метель. Непогода осложняет жизнь как пешеходам так и водителям. Для безопасности югорчан окружная Госавтоинспекция вводит некоторые ограничения.
- Информируем о введении ограничения движения для грузовых автомобилей и пассажироперевозящего транспорта с 571 по 699 км автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе - сообщает УГИБДД России по ХМАО-Югре.
Кроме того, по этой причине до улучшения погодных условий ограничено движение большегрузов с 18 по 36 км автодороги «Сургут-Нижневартовск».
Сотрудники ГИБДД призывают жителей округа быть внимательнее и осторожнее на дорогах.