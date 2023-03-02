В Сургуте уже судимый ранее грузчик украл из магазина рыбу на 250 тысяч рублей

В Сургуте грузчик украл из магазина рыбу на 250 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

Сургутские полицейские раскрыли кражу рыбы из магазина на сумму свыше 250 тысяч рублей.

- В дежурную часть УМВД России по г.Сургуту обратилась индивидуальный предприниматель, которая сообщила о том, что с ее склада неизвестный похитил несколько десятков килограммов различных пород рыб по предварительным подсчетам на сумму более 250 тысяч рублей - сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.

Полицейские нашли и задержали подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления грузчик организации. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет. А до суда он будет находится под подпиской о невыезде.

Возбуждено уголовное дело.