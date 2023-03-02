В Югре фиксируется рост заражения кишечными инфекциями

Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

Заболеваемость кишечными инфекциями в Югре на 75% превысила показатели прошлого года. Об этом сообщает Депздрав Югры со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора.

По представленным данным, самое большое повышение зафиксировано в Ханты-Мансийске (больше чем в 2 раза). На втором и третьем месте – Ханты-Мансийский район и Сургут, здесь заболеваемость кишечными инфекциями незначительно ниже. Прежде всего жители региона заражаются норовирусной, ротавирусной и аденовирусной инфекциями.

Симптомы у этих болезней могут сопровождаться повышением температуры и рвотой. Врачи призывают жителей Югры не водить детей с признаками заболевания в общественные места. Медики отмечают, что в этом году нетипична продолжительность повышения заболеваемости кишечными инфекциями – полтора месяца.

- Сейчас ситуация такая, что норовируса стало побольше, чем, например, ротавируса. Ротавируса сейчас единичные случаи, норовирус у нас сейчас себя проявляет уже в течение полутора месяцев. Болеют разные возраста – это и школьники, и дошкольники, и родители, и старшее поколение. Но это достаточно благоприятная кишечная инфекция, которая легко протекает - поясняет и.о. заведующей детским инфекционным отделением окружной клиники Ханты-Мансийска Людмила Резник.