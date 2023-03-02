Медики, прибывшие в Югру из других регионов, сразу получат все «северные»

Одиннадцать врачей и восемнадцать медицинских сестёр Окружного кардиодиспансера будут получать северную надбавку по новым правилам Фото: Юлия Кучеренко

Одиннадцать врачей и восемнадцать медицинских сестёр Окружного кардиодиспансера будут получать «северные» по новым правилам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Югры. Речь идет о недавно приехавших на работу на Север специалистах.

- Медики, которые не так давно приехали жить и работать в ХМАО из других регионов страны станут зарабатывать больше. Благодаря закону о соцгарантиях приглашенные высококлассные специалисты Югры смогут рассчитывать на полную доплату. Это 50% от оклада в виде северной надбавки - говорится в сообщении.

Отметим, что раньше, чтобы получить всю северную надбавку, необходимо было проработать в регионе несколько лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Югре ввели новую выплату для детей мобилизованных, получающих алименты.