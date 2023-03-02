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НовостиЭкономика2 марта 2023 8:55

Медики, прибывшие в Югру из других регионов, сразу получат все «северные»

Такую надбавку уже получат 11 врачей и 18 медицинских сестёр Окружного кардиодиспансера
Виктория Терина
Одиннадцать врачей и восемнадцать медицинских сестёр Окружного кардиодиспансера будут получать северную надбавку по новым правилам

Одиннадцать врачей и восемнадцать медицинских сестёр Окружного кардиодиспансера будут получать северную надбавку по новым правилам

Фото: Юлия Кучеренко

Одиннадцать врачей и восемнадцать медицинских сестёр Окружного кардиодиспансера будут получать «северные» по новым правилам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Югры. Речь идет о недавно приехавших на работу на Север специалистах.

- Медики, которые не так давно приехали жить и работать в ХМАО из других регионов страны станут зарабатывать больше. Благодаря закону о соцгарантиях приглашенные высококлассные специалисты Югры смогут рассчитывать на полную доплату. Это 50% от оклада в виде северной надбавки - говорится в сообщении.

Отметим, что раньше, чтобы получить всю северную надбавку, необходимо было проработать в регионе несколько лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Югре ввели новую выплату для детей мобилизованных, получающих алименты.