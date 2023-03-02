Житель Нягани отправится в места лишения свободы за нетрезвую езду на авто Фото: Татьяна Коркина

Уже судимый за нетрезвое вождение житель Нягани вновь сел пьяным за руль. Причем судимость у него была еще не погашена. Но это не помешало мужчине в ноябре 2022 года на своем автомобиле отправился кататься по Нягани.

- Завершить поездку нарушителю помешали инспекторы ДПС ГИБДД. По результатам проведенного освидетельствования на состояние алкогольного опьянения установлено, что у мужчины в выдыхаемом воздухе превышена концентрация этилового спирта - сообщили в окружной прокуратуре.

Суд назначил югорчанину наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии–поселении. Также ему запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 5 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что суд Нягани рассмотрел дело 43-летнего мужчины, признал его виновным и отправил в колонию за езду в нетрезвом виде.