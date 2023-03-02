В Нижневартовске мужчина застрелил собутыльника после пьяной ссоры Фото: Татьяна Коркина

В Югре расследуется дело об убийстве мужчины. Подробности произошедшего рассказали в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

О том, что с вартовчанином могло что-то случится сообщил его брат. Он обратился в правоохранительные органы 27 февраля и рассказал, что брат несколько дней назад уехал на дачу к знакомому и с тех пор не выходит на связь. Во время проверки тело мужчины с признаками насильственной смерти нашли в дачном доме того самого знакомого.

- По данному факту следственным отделом по городу Нижневартовск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении убийства задержан 42-летний житель Нижневартовска - сообщили в силовом ведомстве.

Выяснилось, что вечером 21 февраля товарищи поссорились во время совместного застолья и хозяин дачи выстрелил в оппонента из ружья.

- По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательств - подытожили следователи.