В Сургутском районе полицейские задержали наркокурьера с 3 мешками запрещенных веществ

Фото: пресс-служба УМВД России по ХМАО - Югре

В Сургутском районе полицейские задержали наркокурьера с крупной партией запрещенных веществ. Им оказался 50-летний житель Челябинской области. Мужчина перевозил в своей иномарке 90 брикетов одного вида запрещенки и 1 полиэтиленовый пакет с другим наркотиком. Его остановили госавтоинспекторы совместно с оперуполномоченными по контролю за оборотом наркотиков на 48 километре автодороги «Сургут - Нефтеюганск».

- При досмотре багажного отделения транспортного средства в нише для хранения инструментов полицейские обнаружили и изъяли 3 мешка, в которых находилось 90 спрессованных брикетов с веществом тёмного цвета внутри и 1 полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения. Общая масса изъятых наркотиков составила более 11,5 килограммов - сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.

Оказалось, что мужчина «работал» курьером в течении года. Наркотики в Югру привез из Московской области и Санкт-Петербурга и собирался распространить по территории региона.

Сейчас преступник заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело.