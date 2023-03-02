В Нижневартовске снизился уровень заболеваемости ОРВИ

Фото: официальный канал администрации Нижневартовска

На территории Нижневартовска отмечается снижение уровня заболеваемости ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей на 25,5%. Об этом свидетельствуют данные Управления Роспотребнадзора по ХМАО – Югре.

Так, с начала года в городе зарегистрирован 1 791 случай ОРВИ, в том числе 1 265 - среди детей в возрасте до 17 лет. Среди заболевших госпитализированы 19 человек (на прошлой неделе – 24). Кроме того, выявлено два случая гриппа среди детей, на прошлой неделе 23 случая (12 - среди взрослых и 11 - среди детей).

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи Сургута удалили гигантскую кисту у новорожденной девочки. Ребенка прооперировали практически сразу после рождения.