В Югре 2 марта будет ветрено, обещают снег и метель Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 2 марта 2023 года будет облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидается небольшой и умеренный снег. При усилении ветра метель. Ночью ветер будет переменных направлений, слабый, а днем юго-западный 6 – 11 м/с, местами по восточной половине округа порывы до 15 – 17 м/с.

Температура воздуха ночью по западной половине округа -8, -13 °С, при прояснениях -17, -22 °С, в северо-западных районах до -29 °С, а по восточной половине региона будет -2, -7 °С, при прояснениях до -15 °С. Днем по западной половине округа будет -5, -10 °С, в северо-западных районах столбик термометра опустится до -16 °С, по восточной половине Югры потеплеет до +1, -4 °С.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийске будет также облачно с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой снег. Ветер ночью переменных направлений, слабый, днем юго-западный 6 – 11 м/с. Температура воздуха ночью -8, -10 °С, днем потеплеет до -5, -7 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.