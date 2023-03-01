Жительница Когалыма взяла несколько кредитов и перевала мошенникам больше 1 миллиона рублей Фото: Татьяна Коркина

Жительница Когалыма в январе этого года пострадала от мошенников. Женщине позвонил специалист банка и сообщил, что злоумышленники пытаются оформить на неё кредиты. Для того, чтобы обезопасить свои счета и отменить заявки, женщину уговорили оформить «зеркальные кредиты» и перевести деньги на безопасный счет. Для убедительности аферист прислал женщине фото служебного удостоверения сотрудника «Центробанка».

Северянка поверила мошеннику и оформила два кредита. После чего перевела 1 миллион 200 тысяч рублей. Сразу в полицию женщина не обратилась, так как верила, что сделала все правильно, до того момента, пока ей не стали приходить сообщения о необходимости выплаты кредитов.

Возбуждено уголовное дело.