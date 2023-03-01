Власти Нижневартовска подготовили соглашения для выкупа квартир в разрушенном доме на Мира 6-А

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО

Глава Нижневартовска Дмитрия Кощенко и его заместители провели очередную встречу с жителями дома №6-А по улице Мира, того самого дома, где в декабре прошлого года произошла страшная трагедия.

Первым вопросом встречи стали результаты оценки независимым оценщиком 62-х квартир, принадлежащих гражданам на праве собственности.

- По результатам оценки подготовлены проекты соглашений о выплате за изымаемые квартиры. Предлагается рассмотреть соглашение и, если вы согласны на выкупную стоимость, подписать его. В этом случае вы получаете финансовые средства, на которые можете прибрести жилье в любом районе города - сообщил глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

Жильцы могут отказаться от получения возмещения и направить в администрацию заявление о предоставлении другой квартиры взамен изымаемой, другие квартиры будут предоставляться по мере их приобретения у застройщиков. В этом случае новая квартира может находиться в отдаленном районе города.

Важно, то, что получение квартиры по договору мены будет осуществляться без доплаты. 8 февраля 2023 года Дума Нижневартовска приняла соответствующее решение. Все собственники жилых помещений дома №6-А на улице Мира освобождены от доплаты разницы в стоимости изымаемых и предоставляемых жилых помещений.