Жительница Нижневартовска за год незаконно прописала на своей жилплощади 24 мигранта Фото: Татьяна Коркина

Полицейские Нижневартовска продолжают выявлять «резиновые» квартиры. Очередной владелец такого жилья попал в поле зрения правоохранительных органов. Об этом рассказали в администрации города со ссылкой на информацию от УМВД России по Нижневартовску.

Во время профилактических мероприятий в сфере незаконной миграции полицейские установили личность женщины, которая в течение 2022 года за деньги незаконно прописала на своей жилплощади 24 мигранта. Фактически люди в её квартире не проживали.

Против северянки возбуждено уголовное дело. В дальнейшем материалы дела будут переданы в суд. Полицейские отмечают, что о фактах нелегальной миграции можно сообщить в УМВД России по телефону 102.