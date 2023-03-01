В Березовском районе простились с сотрудником МЧС, погибшим во время СВО

Фото: правительство ХМАО

В Березовском районе простились с сотрудником МЧС, погибшим во время специальной военной операции. 43-летний Николай Вафин погиб, выполняя боевые задачи по освобождению поселка Кременного Луганской области.

Николай Вафин родился и вырос в Курганской области, окончил Волгоградский юридический институт, а потом переехал в Югру, где сначала работал в органах внутренних дел, а после – государственным инспектором по маломерным судам ГУ МЧС России по Югре.

В октябре 2022 года Николай заключил контракт с Министерством обороны и служил в стрелковом батальоне 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии. Рядовой геройски погиб 1 февраля 2023 года, выполняя задачи командования. Его похоронили в Курганской области.

У Николая Вафина остались родители, супруга и дети. Правительство Югры окажет семье необходимые меры поддержки.