В Югре зарегистрировано 127 новых случаев коронавируса Фото: Юлия Кучеренко

В Югре зарегистрировано 261 880 случаев коронавируса на 1 марта. За минувшие сутки зафиксировано 127 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах.

Так, ковид подтвержден: в Сургуте – 56; Нижневартовске – 2; Ханты-Мансийске – 9; Нефтеюганске– 2; Нягани – 2; Сургутском районе – 4; Советском районе – 2; Нефтеюганском районе – 2; Мегионе – 4; Когалыме – 2; Кондинском районе – 9; Октябрьском районе – 1; Нижневартовском районе – 2; Пыть-Яхе – 2; Березовском районе – 2; Лангепасе – 20; Ханты-Мансийском районе – 2; Покачах – 2; Белоярском районе – 2.

На момент выявления у 123 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 4 зарегистрирована пневмония. Контакт установлен в 126 случаях. За сутки на COVID обследовано 1 682 человека, всего прошли 3 696 805.

За весь период от COVID умерли 2 607 человек. За сутки выписались по выздоровлению 330 человек, за весь период пандемии вылечились 257 213 югорчан.