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НовостиОбщество1 марта 2023 8:31

В Нижневартовске врача поликлиники подозревают в получении взятки за больничный лист

Возбуждено уголовное дело
Виктория Терина
В Нижневартовске врача поликлиники подозревают в получении взятки за больничный лист

В Нижневартовске врача поликлиники подозревают в получении взятки за больничный лист

Фото: Юлия Кучеренко

В Нижневартовске врача поликлиники подозревают в получении взятки.

- Следственный отдел Нижневартовска следственного управления СК России по ХХМАО – Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия) - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Выяснилось, что врач городской поликлиники получил от жителя Нижневартовска деньги через посредника в качестве взятки. Эти деньги предназначались доктору за фиктивный больничный.

По уголовному делу продолжается расследование.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Сургуте экс-чиновница получила срок за взятку.