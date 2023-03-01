В Нижневартовске врача поликлиники подозревают в получении взятки за больничный лист Фото: Юлия Кучеренко

В Нижневартовске врача поликлиники подозревают в получении взятки.

- Следственный отдел Нижневартовска следственного управления СК России по ХХМАО – Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия) - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Выяснилось, что врач городской поликлиники получил от жителя Нижневартовска деньги через посредника в качестве взятки. Эти деньги предназначались доктору за фиктивный больничный.

По уголовному делу продолжается расследование.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Сургуте экс-чиновница получила срок за взятку.