В ХМАО в сгоревшем многоквартирном доме погиб мужчина

Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Страшная трагедия произошла вчера, 28 февраля, в поселке Белый Яр Сургутского района. В двухэтажном доме по улице Есенина в пожаре погиб мужчина. Местные следователи начали проверку.

- В настоящее время следователями во взаимодействии с органами дознания ГУ МЧС России по ХМАО-Югре выясняются все обстоятельства произошедшего. Для установления причины пожара в рамках проверки будет проведена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение - сообщили в силовом ведомстве.

В МЧС рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 15:24. Пожар удалось потушить в 16:57.

- К тушению пожара от подразделений МЧС России привлекались 10 единиц техники, 41 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России - отметили спасатели.

Известно, что в пожаре пострадало три квартиры. Случившимся также заинтересовалась прокуратура ХМАО. Там сообщили, что по факту пожара организована проверка. Загоревшее здание было старым, а значит, виновными в пожаре могут быть признаны и местные власти, которые вовремя не расселили дом.

- Будет дана оценка соблюдению требований противопожарного законодательства и определена степень ответственности виновных лиц, своевременности принятия мер органами местного самоуправления к расселению из дома, обеспечению безопасности проживающих в нем граждан, - сообщили в надзорном ведомстве.