В Югре отменили запуск системы оповещения из-за массовых атак хакеров

Фото: администрация Сургута

В Югре отменили запуск системы оповещения, которая была запланирована на 1 марта 2023 года. Сообщение об отмене передали в пресс-службе мэрии Сургута.

- В связи с хакерскими атаками на инфраструктуру связи и трансляцией по каналам теле- и радиовещания ложной информации об угрозе воздушной опасности, МЧС России принято решение о переносе срока проведения комплексной проверки готовности систем оповещения населения с запуском электросирен, запланированной на 1 марта 2023 года - говорится в информации.

Кроме того, запланированная проверка городских систем оповещения с запуском электросирен отменили и в Нижневартовске.

О дате и времени проведения новой проверки власти сообщат дополнительно.