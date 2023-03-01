В Нижневартовске водитель отечественного авто спровоцировал ДТП с иномаркой

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека получили травмы. Так, в Нижневартовске несоблюдение очерёдности проезда привело к автоаварии.

По информации ГИБДД, на улице Ленина 20-летний водитель "Лады", при развороте вне перекрёстка не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем марки "BMW", двигавшимся во встречном направлении прямо. В результате ДТП 20-летний пассажир отечественного автомобиля получил травмы.

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции задержано 10 водителей с признаками опьянения, в том числе 2 за повторное управление транспортом в нетрезвом состоянии. За выезд на полосу встречного движения привлечено 37 водителей и 42 - за нарушение правил перевозки детей.