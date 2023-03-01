Фото: официальная страница администрации Ханты-Мансийска в соцсети

В Ханты-Мансийске определят лучших оленеводов. Конкурс профессионального мастерства среди оленеводов округа пройдет 4 и 5 марта на площадке конноспортивного клуба «Мустанг».

Как отметили в пресс-службе правительства ХМАО, представители оленеводческих районов посоревнуются в знании анатомии, физиологии, методах содержания и разведения северных оленей. А самым зрелищным этапом конкурса станет демонстрация мастерства метания тынзяна на хорей, гонок на оленьих упряжках. Кроме того оленеводы продемонстрируют умение укладки и перевозки дров на нарте.

Гостей и болельщиков спортивного праздника ждет культурно-развлекательная программа - ярмарка, выступления творческих коллективов, мастер-классы и многое другое. Церемония открытия конкурса состоится 5 марта в 10:00.