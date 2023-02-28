Фото: официальный канал администрации Сургута

За последние дни в Сургуте выпала почти треть от месячной нормы осадков. По данным администрации Сургута, уборка дорог от снега проводится в круглосуточно, а вывоз снега в основном производится в ночное время.

Техника работает каждый день, без выходных, в первую очередь специализированная техника задействована по пути движения общественного пассажирского транспорта, на подходах и подъездах к социальным объектам – больницам, школам, детским садам. Жители могут в режиме реального времени отслеживать движение дорожной техники в любой точке города. Сделать это можно как с компьютера, так и с мобильного устройства. На карте отображаются: автогрейдеры, погрузчики, тракторы и другая техника подрядчиков.

В этом году дороги города обслуживают такие организации, как «Дорремтех», «Северавтодор», «Дорстройиндустрия» и т.д. При нажатии на конкретную спецтехнику пользователь видит: подрядную организацию, марку машины, тип техники, гаражный номер и даже скорость движения.