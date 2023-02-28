В Сургуте открылась выставка «неПонятное искусство. На грани» Фото: Юлия Кучеренко

В Сургуте открылась выставка «неПонятное искусство. На грани», она находится в Художественном музее. Как сообщили администрации Сургута, на экспозиции представлены живописные произведения, графику, фотографии, скульптуру советских и российских художников, созданные в конце ХХ-начале ХХI века.

Это был период «тектонических» сдвигов во всех сферах жизни страны, переосмысления и перестройки ценностных ориентиров и парадигм. На выставке будет представлена персональная выставка сургутского фотохудожника Алексея Скрипина од названием «Так она дороже».

Напомним, мы писали ранее о том, что в Ханты-Мансийске пройдет выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Выставка будет проходить в формате конкурса для производителей пищевой продукции.