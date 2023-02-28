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НовостиПроисшествия28 февраля 2023 11:18

В Нижневартовском районе накажут мужчину, который нарубил дров на 151 тысячу рублей

Возбуждено уголовное дело
Виктория Терина
Фото: пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре

Фото: пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре

В Нижневартовском районе возбуждено уголовное дело о незаконной рубке леса в крупном размере. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по ХМА-Югре.

Причиненный ущерб составил больше 151 тысячи рублей. Теперь следствием МОМВД России «Нижневартовский» возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».

Напомним, ранее мы писали о том, что в Мегионе чиновник подрался с парнями, которые звонили ему в домофон. В инциденте разбирается полиция.