В Югре в суд передали дело директора строительный фирмы, который задолжал работникам 1 миллион рублей Фото: Татьяна Коркина

В Пыть-Яхе завершили расследование уголовного дела по факту невыплаты зарплаты работникам. Расследование уголовного дела против руководителя строительной организации передано в суд.

По версии следствия, с мая 2018 по август 2022 года обвиняемый не выплатил работнику зарплату на сумму свыше 1 миллиона рублей, при этом деньги на счетах предприятия имелись, но они отправлялись руководителем организации на другие цели.

Благодаря следователям задолженность по заработной плате погашена полностью.

Напомним, ранее мы писали том, что житель Сургута подал в суд на ЗАГС из-за фамилии «на три буквы». Сотрудники ЗАГСа не захотели вносить в свидетельство о рождении ребенка фамилию, состоящую из трех одинаковых букв латинского алфавита.