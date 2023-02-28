В Сургуте по вине нетрезвого водителя столкнулись 5 автомобилей и пострадали три человека

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Сургуте по вине нетрезвого водителя столкнулись 5 автомобилей. Три человека обратились за медицинской помощью и пяти автомобилям понадобится ремонт – таковы последствия «пьянки за рулем» жителя поселка Белый Яр Сургутского района, который решил прокатиться.

Как отметили в ГИБДД, 38-летний водитель, двигаясь на автомобиле «Лада Веста» по Нефтеюганскому шоссе Сургута, не справился с управлением, выехал на встречку, где столкнулся со встречным авто «Тойота Королла», который отбросило на попутный «ТАГАЗ», а его на «Киа Рио». После столкновения с Тойотой машину виновника аварии отбросило на «Опель Вектра».

В ДТП получили травмы водители Лады и Тойоты, а также пассажир иномарки, остальные автовладельцы и 6-летний пассажир «таганрогского седана» – не пострадали. Мужчина рассказал, что ехал домой и даже не вспомнил откуда. Еще водитель утверждал, что не пил алкоголь перед поездкой, но показания алкотестера зафиксировавшего 1,87 мг/л паров алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Кроме того, выяснилось, что нарушитель управлял автомобилем не только в состоянии опьянения, но и будучи лишенным водительских прав.