В Югре 28 февраля 2023 года синоптики прогнозируют метель, снегопад и гололед Фото: Юлия Кучеренко

В Югре сегодня, 28 февраля 2023 года, будет облачно. В течении дня продолжит идти небольшой, а местами умеренный снег. Ожидается метель и гололед. Ветер юго-западный 7-12 м/с, с порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -4, -9 °С, местами -14,-19 °С, днем потеплеет до 0, -5 °С, а в некоторых муниципалитетах -9, -14 °С.

В Ханты-Мансийске будет также облачно. Ночью умеренный снег, метель. Днем продолжит падать небольшой снег. Ветер будет юго-западный 7-12 м/с. Ночью столбик термометра покажет -5, -7 °С, а днем 0, -2 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.