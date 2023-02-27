Из-за снегопада и ветра дорожные службы Нижневартовска перешли на усиленный режим работы

Фото: официальный канал администрации Нижневартовска

Дорожные службы Нижневартовска перешли на усиленный режим работы из-за снегопада и ветра. В МБУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска» отметили, что бригады в первую очередь занимаются расчисткой проезжих частей от осадков.

В ГИБДД Нижневартовска призывают водителей соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными на дорогах.

По информации Управления автодорог Югры, из-за снега и бокового порывистого ветра введено временное ограничение скоростного режима до 70 км /ч на следующих автодорогах: «Нижневартовск - Радужный» км 6-159; «Сургут - Нижневартовск» км 181-218; «Нижневартовск - Излучинск» км 0-12; «Нижневартовск - Стрежевой»; г Нижневартовск-г Радужный км 106+500- км 159+824; Обход ( объездная дорога ) города Радужный; г Радужный -пгт Новоаганск км 0 - км 45+274.