В аэропорту Сургута задержали женщину, которая пыталась вывезти в Худжанд более миллиона рублей

Фото: Уральское таможенное управление

В аэропорту Сургута задержали женщину, пытавшуюся вывезти в Таджикистан больше 1 миллиона рублей. Сообщение об этом появилось на сайте Уральского таможенного управления.

- 1 миллион 167 тысяч незадекларированных рублей в ручной клади женщины, вылетавшей из Сургута в Худжанд (Республика Таджикистан) обнаружили сотрудники Сургутского таможенного поста Тюменской таможни. Путешественницу остановили в «зеленом» коридоре зоны таможенного контроля. Сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США пассажирке вернули под расписку, а превышение в 451,5 тысячу рублей, ставшее предметом правонарушения, изъяли - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Ей придется отвечать перед судом за нарушение закона.

- Количество нарушений, связанных с перемещением валюты выросло: в прошлом году таможенники в Сургуте пресекли 32 попытки незаконного вывоза общей суммой более 6 миллионов рублей, - комментирует начальник Сургутского таможенного поста Игорь Галузин.