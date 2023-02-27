Врачи Нижневартовска удалили восьмикилограммовую опухоль 15-летней девушке

Фото: telegram-канал главы департамента здравоохранения Югры Алексея Добровольского

Опухоль, весом почти 8 килограммов, удалили хирурги детской больницы Нижневартовска у 15-летней пациентки. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава департамента здравоохранения ХМАО-Югры Алексей Добровольский.

Опухоль достигала 42 сантиметров в длину и занимала практически весь объем брюшной полости. Как пояснил Добровольский, тератома - это доброкачественная опухоль. Её зачатки закладываются еще в период внутриутробного развития и в дальнейшем клетки могут начать делиться и расти в любое время.

- Постепенное увеличение размеров живота пациентка стала наблюдать в октябре 2022 года, но по этому поводу за медицинской помощью не обращалась. К февралю 2023 года игнорировать изменения в теле уже было невозможно, и семья впервые обратилась к врачу по месту жительства, где при обследовании была выявлена опухоль - отметил глава ведомства.

Операцию провели в детской окружной больнице Нижневартовска и благодаря грамотной работе ведомства полного удаления репродуктивных органов удалось избежать - девушке удалось сохранить шанс на материнство.

Послеоперационный период протекает благополучно, пациентку уже перевели из реанимации в обычную палату.