Из Ханты-Мансийска ограничили выезд автобусов и грузовиков из-за метели Фото: Татьяна Коркина

Выезд автобусов и грузовиков из Ханты-Мансийска в западную часть региона временно ограничен из-за метели. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по ХМАО-Югре.

- На 11 км автодороги «Югра», в связи с неблагоприятными погодными условиями, ограничен выезд из города Ханты-Мансийск в сторону города Нягань, для большегрузного и пассажироперевозящего транспорта - сообщили в ведомстве.

Кроме того, выезд для большегрузного и пассажироперевозящего транспорта ограничен и с 775 по 954 км автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск», а также с 0 по 72 км автодороги «Иртыш».

Соблюдайте дистанцию, боковой интервал и воздержитесь от лишних маневров.

Сотрудники ГИБДД попросили с пониманием отнестись с введенным ограничениям и соблюдать скоростной режим, исходя из погодных условий.

«Комсомольская правда - Югра» писала ранее о том, что на дорогах ХМАО временно ограничили скорость движения автомобилей.