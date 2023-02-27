В Урае простятся с контрактником, погибшем при освобождении Донбасса

Фото: пресс-служба правительства ХМАО

В Урае простятся с земляком, погибшем при освобождении Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ХМАО. 28-летний житель Урая Николай Деревянкин геройски погиб в боях за освобождение Донбасса.

Николай Деревянкин родился в Киргизии, а позже семья переехала в Югру, окончил школу, а затем получил высшее образование в Омском государственном техническом университете. В 2018 году Николай заключил контракт военной службы, а позже дважды продлевал его, последний раз в январе 2022 года. Николай Деревянкин служил в должности водителя-заправщика мотострелковой роты 228-го мотострелкового Ленинградско-Павловского Краснознаменного полка. В Урае у него осталась мать.

Правительство ХМАО окажет семье погибшего все необходимые меры поддержки.