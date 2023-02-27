Жители Нижневартовска смогут улететь в Москву за 500 рублей Фото: Юлия Кучеренко

Авиакомпания ЮТэйр запустила акцию «100 билетов по 500 рублей каждый день!». Жители Нижневартовска смогут купить билеты за 500 рублей до Москвы и обратно.

- Летите в Нижневартовск из Москвы или по обратному маршруту с промокодом LETIM500 (действует на тарифах Оптиум и Минимум) — стоимость билета составит всего 500 рублей - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Акция действует с 22 февраля по 3 марта - каждый день авиакомпания будет продавать первые 100 билетов по самой низкой цене. Вылеты должны состоятся до 25 апреля.

Напомним, мы писали ранее о том, что с 4 июня будут летать регулярные рейсы из Нижневартовска в Махачкалу.