В Сургуте бывшие уголовники ответят за разбой и вымогательство Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте двое жителей обвиняются в разбое и вымогательстве. Мужчины в октябре 2022 года, находясь в лесном массиве между жилыми домами, рядом с ТРЦ «Аура», напали на горожанина и силой отобрали у него телефон и деньги. А после, угрожая ему убийством потребовали от потерпевшего перевод денег через мобильный банк.

- Прокуратура Сургута утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимых двух жителей города. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительного сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия) и п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) - прокомментировали в окружной прокуратуре.

Уголовное дело передано в суд. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.