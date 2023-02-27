За выходные на дорогах Югры произошло три смертельных аварии

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре зарегистрировано 12 ДТП, в которых 3 человека погибли и 15 - получили травмы, в том числе 2 несовершеннолетних.

Подробности трех смертельных ДТП в Югре рассказали в окружной Госавтоинспекции. Так, на 744 км автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе 61-летний мужчина, управляя транспортным средством «Нефаз», при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ», под управлением 37-летнего мужчины.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В результате ДТП водитель Нефаза получил травмы, а водитель отечественного автомобиля скончался до приезда скорой помощи.

Вторая авария произошла в Когалыме. Там столкнулись два автомобиля. По предварительным данным, 42-летняя женщина, управляя автомобилем «Hyundai», при обгоне не справилась с управлением и её авто занесло на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с автомобилем «УАЗ», за рулем которого находился 48-летнего мужчины. В результате автоаварии водитель УАЗа получил травмы, а водитель иномарки скончалась до приезда медиков.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Еще одно смертельное ДТП произошло на 564 км автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе. 49-летний водитель автомобиля «Hyundai» не справился с управлением и выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с «КАМАЗом». В результате ДТП водитель легкового авто скончался на месте происшествия.