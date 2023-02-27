Двое жителей Сургута до смерти избили собутыльника Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте в ночь на 23 февраля двое жителей города до смерти избили собутыльника. Теперь оба мужчины стали фигурантами уголовное дела по статье ч. 4 ст. 111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

- Двое жителей Сургута 1995 и 1996 годов рождения, находясь в квартире одного из домов по улице 50 лет ВЛКСМ, в ходе ссоры, возникшей на фоне совместного употребления алкоголя, нанесли своему знакомому 1990 года рождения, множественные удары руками и ногами по голове и телу - сообщили подробности преступления в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

От полученных травм пострадавший мужчина скончался на месте преступления. Обвиняемые заключены под стражу. По уголовному делу продолжается расследование.