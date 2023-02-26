В Югре зарегистрировано 92 новых случая коронавируса Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрирован 261 572 случай коронавируса, в том числе 92 новых случая COVID-19 в 10 муниципалитетах.

Так, коронавирус за сутки выявлен: в Сургуте – 66; Нижневартовске – 7; Ханты-Мансийске - 10; Нефтеюганске – 1; Сургутском районе – 3; Урае – 1; Советском районе – 1; Нефтеюганском районе – 1; Мегионе – 1; Когалыме – 1.

На момент выявления у 90 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 2 зарегистрирована пневмония. Контакт установлен в 91 случае. За сутки на COVID обследовано 466 человек, всего прошли обследование 3 694 046.

За весь период от COVID умерли 2 607 человек. За сутки выписались по выздоровлению 101 человек, за весь период пандемии вылечились 256 485 югорчанина.