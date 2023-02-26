Житель Нижневартовского района едва не убил жену, напав на неё с ножом Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовском районе возбуждено уголовное дело против жителя села Ларьяк, который подозревается в покушении на убийство.

- По версии следствия, утром 22 февраля после продолжительной ссоры с супругой югорчанин нанес женщине в подъезде дома ранения ножом в шею и грудь. Потерпевшая сопротивлялась и преступление не доведено до конца - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Благодаря медикам женщине удалось выжить. И сейчас пострадавшей ничего не угрожает. А мужчина будет ждать суда под стражей. Расследование продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ХМАО сотрудниками ФСБ пресечена попытка диверсии на участке Свердловской железной дороги.