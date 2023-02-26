В Сургуте отмечают Масленицу

Фото: архив администрация Сургута

В Сургуте сразу на двух площадках города отмечают Масленицу. Оба мероприятия начались в 12:00. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. Так, на Центральной площади (пересечение ул. Университетской и пр. Ленина) жителей и гостей города ждет праздник с конкурсами и состязаниями, номерами от творческих коллективов, играми и потехами, катаниями на северных оленях и собачьих упряжках, хороводами, торговой ярмаркой и вкуснейшими блинами - «Румяная Масленица».

А в Городском парке на пр. Набережный проходит народное гуляние «Широкая Масленица. Проводы зимы в духе русской старины». Гости могут участвовать в играх, хороводах, песнями. А еще гостей ждет выступление творческих коллективов, выставка «Арт-блин», мастер-классы от мастерской «Стершонок».

Самые сильные и смелые пройдут особое испытание – покорение масленичного столба. Оба мероприятия завершатся традиционным сжиганием чучела. Вход на Масленичные гуляния бесплатный для всех желающих.

Для безопасности сургутян 26 февраля ограничат заезд транспорта на участок от перекрестка ул. Университетской и пр. Ленина до пр. Ленина, 1.