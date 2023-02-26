В Югре 26 февраля 2023 года похолодает до -28 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 26 февраля 2023 года будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный 4-9 м/с, ночью местами по восточной половине порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -14, -19 °С, при прояснениях -23, -28 °С, днем потеплеет до -6, -11 °С, местами до -16 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер ночью юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -15, -17 °С, днем -9, -11 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.